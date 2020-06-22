Погибшая блогер Настя Тропицель жила на Бали у своих друзей — Андрея и Анастасии Лебедевых.

Они рассказали, что девушка упоминала о своей смерти и хотела быть кремированной на Бали.

"Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Мы нашли ее блокнот про новую жизнь, про реинкарнацию. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы ее желание сбылось. Но родители хотят увезти ее как груз и похоронить. Настя же всегда жила по принципу — делай, что хочешь сама", — утверждают друзья блогера.