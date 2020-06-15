Известная телеведущая Елена Малышева рассказала, что начала голодать из-за своей мечты — влезть в белое платье, в котором она хочет отметить День медицинского работника.
Диета телеведущей заключается в том, что она пьет кефир и ест ягоды.
"Показываю вам платье, ради которого я улыбаюсь и терплю. Восьмой день. По многочисленным просьбам трудящихся сегодня ягоды. Я не люблю фруктовые или ягодные разгрузочные дни. Обычно они очень голодные. Но… Улыбайся и терпи", — сказала Малышева.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.