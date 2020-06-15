Елена Малышева начала голодать ради платья

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала, что начала голодать из-за своей мечты — влезть в белое платье, в котором она хочет отметить День медицинского работника.

Диета телеведущей заключается в том, что она пьет кефир и ест ягоды.