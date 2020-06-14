Киркоров снял с себя ответственность за шутки над ВДВ

Филипп Киркоров на самом деле не оскорблял десантников, а всего лишь "играл роль" в скетч-шоу телеканала СТС.

Об этом сообщил представитель певца Екатерина Успенская. По её словам, видео принадлежит телеканалу и какие-либо претензии необходимо предъявлять сценаристам телешоу "В Маске шоу".