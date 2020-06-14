Филипп Киркоров на самом деле не оскорблял десантников, а всего лишь "играл роль" в скетч-шоу телеканала СТС.
Об этом сообщил представитель певца Екатерина Успенская. По её словам, видео принадлежит телеканалу и какие-либо претензии необходимо предъявлять сценаристам телешоу "В Маске шоу".
"Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу "СТС", которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль", — утверждает Успенская.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.