Миро рассказала друзьям Ефремова, почему актер должен сесть в тюрьму

Скандальный блогер Лена Миро объяснила, почему актер Михаил Ефремов должен сесть в тюрьму за непреднамеренное убийство.

Миро рассказала, что 13 июня ей позвонил один известный актер (имя она не назвала) и спросил, почему извинений Ефремова недостаточно, чтобы его прекратили критиковать и подвергать травле.