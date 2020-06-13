Скандальный блогер Лена Миро объяснила, почему актер Михаил Ефремов должен сесть в тюрьму за непреднамеренное убийство.
Миро рассказала, что 13 июня ей позвонил один известный актер (имя она не назвала) и спросил, почему извинений Ефремова недостаточно, чтобы его прекратили критиковать и подвергать травле.
"Сидит тупое, высокомерное, пьяное ничтожество — а нам говорят, что это великий актер. А потом он садится за руль пьяным и убивает простого человека", — объяснила блогер.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.