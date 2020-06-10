Разин призвал посадить "наркомана" Ефремова за решетку

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал актера Михаила Ефремова "алкоголиком" и "наркоманом", а также заявил, что его нужно посадить в тюрьму за содеянное преступление.

Разин заодно решил разоблачить весь отечественный шоу-бизнес.