Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал актера Михаила Ефремова "алкоголиком" и "наркоманом", а также заявил, что его нужно посадить в тюрьму за содеянное преступление.
Разин заодно решил разоблачить весь отечественный шоу-бизнес.
"50% наших звезд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это — звезды", — утверждает продюсер.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".