Художник Никас Сафронов рассказал, что состоял в сексуальных отношениях с известной певицей Натальей Ветлицкой.
"Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас… При том не я был инициатором, скорее, более она", — сообщил Сафронов.
Позже художник признался, что и сам был влюблен в певицу.
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