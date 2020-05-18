Сафронов рассказал о сексуальных отношениях с Ветлицкой

Художник Никас Сафронов рассказал, что состоял в сексуальных отношениях с известной певицей Натальей Ветлицкой.

"Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас… При том не я был инициатором, скорее, более она", — сообщил Сафронов.

Позже художник признался, что и сам был влюблен в певицу.