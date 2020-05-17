Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица российской эстрады Наташа Королева, проживающая в одном поселке с болеющей онкологией актрисой Анастасией Заворотнюк, поделилась последними новостями о ее состоянии. По словам Королевой, у Заворотнюк наступила стадия ремиссии.