Певица российской эстрады Наташа Королева, проживающая в одном поселке с болеющей онкологией актрисой Анастасией Заворотнюк, поделилась последними новостями о ее состоянии. По словам Королевой, у Заворотнюк наступила стадия ремиссии.
"Да, мы рядом живем. Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идёт на поправку. Мы желаем ей здоровья", — рассказала певица в эфире программы "Сегодня вечером".
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