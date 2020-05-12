Рэпер Гуф рассказал о своих взаимоотношениях с 10-летним сыном Сэмом. Также исполнитель вспомнил и о своём детстве.
По его словам, его растила бабушка, поскольку папа ушел из семьи, когда ему было три года. Затем у мамы появился другой муж, который увёз её из страны. Гуф заявил, что не хочет допускать подобной ситуации и старается принимать участие в жизни сына.
"Мне нравится, когда Сэм пишет: "Ты наркоман". И удаляет сообщение. Я ему пишу: "Спасибо". А он у мамы находится и пишет мне потом: "Ой, это не я, это мама написала". Козёл маленький, козлёнок", — рассказал рэпер в интервью.
Гуф утверждает, что его бывшая жена не настраивает Сэма против него и очень мудро воспитывает мальчика.
"Но есть же и бабушка с дедушкой, помимо мамы. Есть и одноклассники, которые могут показать пару прямых эфиров и сказать: "Твой папа — наркоман", — отметил исполнитель.
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