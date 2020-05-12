Гуф обозвал своего 10-летнего сына "козлом"

Рэпер Гуф рассказал о своих взаимоотношениях с 10-летним сыном Сэмом. Также исполнитель вспомнил и о своём детстве.

По его словам, его растила бабушка, поскольку папа ушел из семьи, когда ему было три года. Затем у мамы появился другой муж, который увёз её из страны. Гуф заявил, что не хочет допускать подобной ситуации и старается принимать участие в жизни сына.

"Мне нравится, когда Сэм пишет: "Ты наркоман". И удаляет сообщение. Я ему пишу: "Спасибо". А он у мамы находится и пишет мне потом: "Ой, это не я, это мама написала". Козёл маленький, козлёнок", — рассказал рэпер в интервью.

Гуф утверждает, что его бывшая жена не настраивает Сэма против него и очень мудро воспитывает мальчика.