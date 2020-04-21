Джулия Робертс готовится развестись с мужем после карантина

Отношения между Джулией Робертс и ее супругом, оператором-постановщиком Дэниэлом Модером, уже давно оставляют желать лучшего, а карантин лишь только усугубил кризис в отношениях, заявляют таблоидам источники, близкие к паре.

Актриса состоит в браке с 2002 года, у пары родилось трое детей. Несмотря на это, супруги последнее время постоянно ругаются. Робертс намерена подать на развод сразу после окончания режима самоизоляции, из-за которого ей приходится сейчас проводить время с супругом. Также актриса рассматривает возможность продажи их общего дома.

Личная жизнь Джулии Робертс

Голливудская красотка в 90-е была известна своими романами. Среди ее возлюбленных были Кифер Сазерленд, Мэтью Перри, Лиам Нисон. В 1993 году она вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, они расстались спустя два года. В 2002 году вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о роскошных домах Джулии Робертс. За годы своей славы она поменяла несколько в поисках идеального жилища, ведь ее заработок позволяет тщательно выбирать претендентов.