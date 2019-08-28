Роскошные дома Джулии Робертс

Героиня нашей статьи входит в ТОП-10 самых высокооплачиваемых представительниц актерской среды Голливуда. За годы своей славы она поменяла несколько домов в поисках идеального жилища, ведь ее заработок позволяет тщательно выбирать претендентов.

Фото: nedvijdom.ru

Ниже мы расскажем о том, какие дома в принципе были у актрисы, а также покажем, чем владеет звезда сейчас.

Особняк в Беверли-Хиллз

После премьеры картины "Красотка" Джулия Робертс стала не только популярной, но и состоятельной женщиной. После съемочного процесса актриса вложила свой многотысячный гонорар в приобретение недвижимости с пятью опочивальнями и бассейном в вышеуказанном районе.

Через некоторое время дом звезды выкупили за 8 млн долларов. Есть мнение, что она срочно покинула этот район из-за негативной обстановки, связанной с криминалом.

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Гавайская вилла

Фото: nedvijdom.ru

По внешнему виду этого дома не скажешь, что он был построен в 1946 году. Особняк актриса уже продала за 30 млн в американской валюте, хотя приобретала в два раза дешевле. Но стоимость вполне объяснима — площадь строения 352 кв. м, участок — 8000 кв. м.

Дом с открытой верандой находится буквально в пару шагах от Тихого океана.

Внутри виллы модный ремонт, семь спальных зон и четыре санузла.

Пентхаус на Манхэттене

Фото: nedvijdom.ru

С этой недвижимостью, которая была возведена в послевоенное время, Робертс также пришлось расстаться. Роскошную квартиру в два этажа и площадью 609 кв. м с умопомрачительным видом на Нью-Йорк звезда продала за 4,5 млн долларов.

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Особняк в Малибу

Фото: nedvijdom.ru

Там у героини нашей статьи сразу два дома, первый предназначен для квартирантов, второй — для себя. Отдохнуть в жилище звезды, откуда открывается вид на залив, можно за ежемесячную плату в размере 10,5 тысяч долларов. В особняке есть три опочивальни, два санузла, гостиная и красивый сад с плодоносными деревьями.

Дом в Нью-Мексико

Фото: nedvijdom.ru

А вот это жилище — любимое пристанище звезды и ее семьи, где они проводят львиную долю своего свободного времени.

Робертс всегда была за натуральность и естественность, вероятно, жизнь в этом уголке Америки помогает ей приблизиться к природе. Особняк актрисы построен из натурального сырья и снабжен солнечными батареями.

Также у нее есть миниатюрная ферма, где она разводит кур. На обеденном столе звезды всегда только экологически чистые фрукты и овощи. Стоит отметить, что прополка и посадка тоже лежит на плечах знаменитости, Джулия даже умеет водить трактор.

Особняк для отпрысков

Фото: nedvijdom.ru

Актриса никак не могла обделить своих любимых детей, которых у нее трое, и не купить им дом, правда пока что один на всех. Он расположен рядом с ее особняком в Малибу.

Местные жители рассказывают, что на приусадебном участке есть пчелиные улья, теплицы и солнечные батареи. Бонусом идет скейт-парк, который находится прямо около дома.

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Фото: ok. ru