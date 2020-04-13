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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Анна Хилькевич научилась эпилировать зону бикини на карантине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич призналась своим подписчикам в Instagram, что смогла самостоятельно сделать эпиляцию в области бикини. Раньше все необходимые процедуры она делала у специалистов, но из-за режима самоизоляции теперь не может к ним попасть.

Хилькевич рассказала, что регулярно посещала салоны, где ей окрашивали волосы, делали маникюр, педикюр, процедуры по уходу за лицом и телом, эпиляцию, коррекцию и окрашивание бровей, а также наращивание ресниц.

"Теперь профессионально решить эти вопросы я не могу. Так что буду выкручиваться — как умею. Пишите девочки, какие у вас собственные достижения в этих вопросах??)) Я вот, например, сделала САМА себе эпиляцию "г.бикини" и теперь ужасно этим горжусь. Теперь надо снять остатки ресничек", — написала Хилькевич. (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)

Анна также добавила, что купила специальные ножницы, с помощью которых собирается сделать стрижку папе. Как оказалось, актриса когда-то посещала курсы парикмахеров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Ольга Бузова самостоятельно подстриглась в прямом эфире.

Темы карантин эпиляция анна хилькевич
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