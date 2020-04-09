Экс-министр Абызов сыграл свадьбу с невестой-моделью в СИЗО

Михаил Абызов, арестованный в 2019 году по подозрению в хищении и выводе за рубеж 4 млрд рублей, женился на своей возлюбленной в СИЗО "Лефортово". Церемония бракосочетания прошла 25 марта несмотря на карантин. На ней присутствовали сотрудники изолятора и представители загса.

В связи с распространением коронавируса доступ посетителей в места содержания заключенных сейчас ограничен. Тем не менее не исключено, что руководство каждого изолятора может разрешать короткие встречи.

Абызов и Григорьева начали встречаться более четырех лет назад. Как рассказывала сама девушка, экс-министр увидел ее фото в соцсети и захотел познакомиться, 17-летняя разница в возрасте их не смущала. Григорьева в то время работала стюардессой в бизнес-классе крупнейшей российской авиакомпании. В 2018 году у пары родился сын.

До знакомства с Абызовым Григорьева вместе с сестрой успели "засветиться" в шоу "Топ-модель по-русски". Несколько лет подряд она получала титул "самой красивой стюардессы".

Ранее "Правда.ру" сообщала, что Абызов спрятал в оффшорах более 800 млн долларов.