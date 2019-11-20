Абызов спрятал в офшорах свыше 800 млн долларов － СМИ

Экс-министр "Открытого правительства" Михаил Абызов организовал сеть офшоров в филиале шведского банка Swedbank в Эстонии. Эта информация указывается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), телеканала SVT (Швеция), издания Postimees (Эстония) и "Новой газеты".

В период 2011–2016 годов через сеть прошло свыше 800 миллионов долларов. Отмечается, что часть сделок заключили, когда Абызов был в должности министра, и у него отсутствовали права на ведение предпринимательской деятельности.

Сеть включала 70 бизнес-структур. Они располагались в Белизе, Сингапуре, на Кипре и Британских Виргинских островах. На их счета в указанный период поступило 860 миллионов долларов. Выведено было 770 миллионов долларов.

Предполагается, что в выводе средств на офшоры Абызову мог оказывать поддержку менеджер банка. Из 70 компаний 38 являются собственниками или они владели ранее российскими активами в таких отраслях, как электроэнергетика, мосто- и машиностроение, угледобыча и агропромышленность. Ряд компаний был задействован в структурах основного бизнеса Абызова — RU-COM.