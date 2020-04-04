Теледоктор Елена Малышева решила поделиться со своими подписчиками секретами стройности и красоты. И отметила, что в карантин есть время и возможность следить за фигурой.
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📌Дорогие друзья! С сегодняшнего дня я начинаю показ моих уроков правильного питания, стройности и красоты. Я хочу научить вас не только тому, как похудеть, но и как жить по-другому, чтобы ваш вес и ваша фигура оставались с вами на долгие годы. Смотрите уроки стройной фигуры на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE (ссылка в stories) Сегодня урок «Как начать худеть?» Задания: ✔️Поставьте перед собой цели: возьмите листок бумаги и левой рукой напишите, какие цели вы перед собой ставите, для чего вы хотите похудеть. Читайте его каждый день. ✔️Выучите первый принцип снижения веса: «Чтобы худеть, надо есть». Научитесь есть 4-6 раз в день! ✅Заказать Диету Елены Малышевой можно по телефону ☎ 8 (800) 555 30 44 на сайте: www.dietamalyshevoy.ru в Инстаграме @dietamalyshevoy ✅Клиника снижения веса МЦЕМ ☎ 8 (495) 268 12 12 @clinicamalyshevoy @clinicamalyshevoy.ksv ✅Если вы хотите готовить сами - бесплатные меню на сайте www.zdorovieinfo.ru ✅Если вам нужна поддержка и помощь в снижение веса, вам помогут наши кураторы: @tatbezb @alsudenikaeva @vera_khvaleva @irlitmalina @pushkinasv @yulia.bezruchko @cova9089 ‼️Сегодня в 20:00 ПРЯМОЙ ЭФИР про Коронавирус #худеемвместенакарантине #урокистройнойфигуры #сбросьлишнее #диетамалышевой #улыбайсяитерпи #яхудею #худеювкусно #клиникамалышевой #еленамалышева #житьздорово #здоровье
Пользователи пост не оценили, под публикацией появилось много негативных комментариев. Люди напоминают Малышевой, что многие остались без работы и у них скоро закончатся деньги. Говорить о правильном питании в сложившийся ситуации неуместно. И обвинили ведущую в попытке заработать денег.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.