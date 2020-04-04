Малышева рассказала о секретах питания. Пользователи советы не оценили

Теледоктор Елена Малышева решила поделиться со своими подписчиками секретами стройности и красоты. И отметила, что в карантин есть время и возможность следить за фигурой.

Пользователи пост не оценили, под публикацией появилось много негативных комментариев. Люди напоминают Малышевой, что многие остались без работы и у них скоро закончатся деньги. Говорить о правильном питании в сложившийся ситуации неуместно. И обвинили ведущую в попытке заработать денег.