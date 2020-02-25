Собчак ответила покинувшей студию Успенской

Ранее широкий общественный отклик получила история с разговором Ксении Собчак с исполнительницей Любовью Успенской в эфире телепрограммы "Док Ток" о состоянии ее дочери Татьяны.

После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".

Успенская обвинила Собчак в том, что та стремилась "закрывать рты" и хотела "хайпа".

"Теперь я поняла, почему катафалк стал свадебной машиной этой женщины", — написала в интернете Успенская.

Собчак же пояснила, что она находится в ином положении, нежели чем Любовь Успенская, поскольку она журналист.