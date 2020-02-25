Ранее широкий общественный отклик получила история с разговором Ксении Собчак с исполнительницей Любовью Успенской в эфире телепрограммы "Док Ток" о состоянии ее дочери Татьяны.
После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
Успенская обвинила Собчак в том, что та стремилась "закрывать рты" и хотела "хайпа".
"Теперь я поняла, почему катафалк стал свадебной машиной этой женщины", — написала в интернете Успенская.
Собчак же пояснила, что она находится в ином положении, нежели чем Любовь Успенская, поскольку она журналист.
"Для меня было важным разобраться в ситуации, и я предприняла попытку это сделать", — объяснила телеведущая.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.