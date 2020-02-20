Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
За всю свою карьеру певицы Анна Седокова никогда так радикально не меняла свой обычный стиль. Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди. Но на днях в ее соцсети появилось видео, которое стало неожиданным для поклонников. Певица посетила салон, где мастер подстриг ее и сделал челку. Следует отметить, что укладка такой челки без профессиональных навыков — дело непростое. Об этом написали в комментариях подписчики, которые убеждены, что Анне надоест постоянно делать укладку.
Подписчики исполнительницы полагают, что в ближайшем будущем Седокова вновь вернется к привычному образу:
"Ты с ней намучаешься. Она станет первой и последней".
"Вам очень хорошо, но вы теперь запаритесь, или этому стилисту придется с вами жить", — написали фанаты.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.