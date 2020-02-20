Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.

За всю свою карьеру певицы Анна Седокова никогда так радикально не меняла свой обычный стиль. Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди. Но на днях в ее соцсети появилось видео, которое стало неожиданным для поклонников. Певица посетила салон, где мастер подстриг ее и сделал челку. Следует отметить, что укладка такой челки без профессиональных навыков — дело непростое. Об этом написали в комментариях подписчики, которые убеждены, что Анне надоест постоянно делать укладку.

Подписчики исполнительницы полагают, что в ближайшем будущем Седокова вновь вернется к привычному образу: