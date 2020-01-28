Ирина Шейк заявила, что хочет сменить пол

Известная российская модель Ирина Шейк призналась, что думает о смене пола. Она рассказала, что начала думать об этом после смерти отца. По словам модели, отца она потеряла в 14 лет и матери пришлось работать на двух работах, чтобы прокормить ее и старшую сестру.

"Когда он скончался, я подумала: "Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье - маме и старшей сестре", - объяснилась Шейк.

В семье модели не было мальчиков, а ее отец хотел, чтобы у него был сын.

"Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком", - пояснила модель.

Шейк подчеркнула, что со временем ей удалось полюбить себя в женском теле.