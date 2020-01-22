Известной телеведущей Ольге Бузовой 20 января исполнилось 34 года. Свой праздник она отметила в Таиланде в компании бойфренда, блогера Давида Манукяна.
В честь этого события певица разместила на личной странице Instagram откровенный фотоснимок. В кадре Ольга позирует обнаженной, а ее тело прикрывает большой лист экзотического растения.
"Когда осознаешь, что природа создала тебя безупречной, а тебе только следует относиться к своему храму уважительно. Когда ты приобретаешь мудрость и не желаешь кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала!", — поделилась Ольга Бузова своими рассуждениями.
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