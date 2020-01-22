Бузова назвала свое тело безупречным

Известной телеведущей Ольге Бузовой 20 января исполнилось 34 года. Свой праздник она отметила в Таиланде в компании бойфренда, блогера Давида Манукяна.

Бузова: Мое тело — безупречно

В честь этого события певица разместила на личной странице Instagram откровенный фотоснимок. В кадре Ольга позирует обнаженной, а ее тело прикрывает большой лист экзотического растения.