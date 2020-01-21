Стало известно, какие алименты сможет отсудить Пелагея у Телегина

Перед Новым годом певица Пелагея объявила о планах развестись со своим мужем Иваном Телегиным. Певица утверждает, что ей сейчас очень трудно, однако она договорилась с мужем, что бракоразводный процесс пройдет для них и дочери максимально безболезненно. Пелагея настояла на том, что в этом деле участвовали только двое, без третьих лиц.

СМИ предполагают, что таким "третьим лицом" могла стать светская львица Мария Гончар. Журналисты "Экспресс-газеты" узнали примерную сумму, которую Пелагея может отсудить у Телегина в суде в качестве алиментов. Хоккеист зарабатывает за сезон около 80 миллионов рублей, а это примерно 8 миллионов в месяц. Согласно законодательству, сумма алиментов для двухлетней дочери Таисии составит почти два миллиона рублей.