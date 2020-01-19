Собчак проигнорировала свадьбу экс-жены Абрамовича

Бывшая жена Романа Абрамовича Даша Жукова недавно вновь вышла замуж. Теперь ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниаркос. Торжество, посвященное бракосочетанию, прошло на горнолыжном курорте в Швейцарии, куда были приглашены все подруги Жуковой.

Примечательно, что Жукова приглашала на свой праздник и российскую телеведущую Ксению Собчак, однако она проигнорировала приглашение.

"Будь счастлива и любима!!! Ужасно жалко , что я не смогла долететь ,но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии", - написала Собчак в Instagram.

Несколько слов о новом избраннике Жуковой рассказала популярный блогер Лена Миро. По ее словам, со своим бывшим супругом Романом Абрамовичем Даша Жукова выглядела "скучно и апатично". Однако новый муж смог зажечь в ней огонь и показать веселую и задорную Дашу Жукову всему миру.