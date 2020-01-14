Поклонники в ярости: певицу Валерию "выгоняют" из России

Валерия опубликовала в Instagram фотографии со своей поездки в Дубае. Певица также написала несколько слов о своем отдыхе. По ее словам, ей удалось вырваться в Дубай с мужем Иосифом Пригожиным всего на шесть дней. Валерия отметила, что им не повезло, поскольку первые три дня в городе лил проливной дождь и затопил почти все улицы.

Но певицу это не смутило. Она написала, что все равно получила массу удовольствия от поездки. Бурю негодования вызвала одна из подписчиц, которая посоветовала Валерии "там и оставаться".

"Да уезжай ты туда навсегда, так надоела", - написала пользователь с ником buevich.t.

Остальные подписчики в штыки восприняли этот комментарий и начали оставлять гневные отзывы. Под фотографией певицы стали появляться сотни комментариев в ее поддержку. "Уезжай лучше ты, а мы останемся с Валерией в России", - подчеркивали многие из них.