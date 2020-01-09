Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова решила еще отдохнуть и продлить отпуск. Напомним, на новогодних каникулах звезда находилась в Куршевеле — горнолыжном курорте во французских Альпах.
Там она каталась на сноуборде вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Сразу после этого певица захотела поехать еще куда-нибудь.
На своей странице в Instagram Ольга Бузова написала, что оставляет в Москве зиму и вновь уезжает в отпуск. О том, в какую именно страну она поедет, исполнительница пока не сказала, но намекнула, что совместный путь с Давидом Манукяном у них будет долгим.
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