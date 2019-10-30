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Источник Правда.Ру

Мать Заворотнюк начала терять слух на нервной почве

Шоу-бизнес print

Валентина Заворотнюк начала терять слух из-за нервов. Об этом сообщил источник в семье актрисы. Мать Анастасии Заворотнюк впервые снялась в кино в 2008 году. На данный момент ей 76 лет. Она училась на курсе Анатолия Эфроса в ГИТИСе, а затем играла в Астраханском театре юного зрителя.

Последние годы Валентина Заворотнюк жила со своей дочерью и её мужем в их доме в Подмосковье. Она помогала по хозяйству. Примечательно, что мать Анастасии Заворотнюк последняя узнала о сложном недуге дочери, поскольку она оберегала её от стресса.

Сейчас Валентина Заворотнюк ухаживает за внучкой. У неё начал стремительно пропадать слух. В семье считают, что это связано с перенесенным стрессом. Последнее время она использует слуховой аппарат.

Темы слух онкология валентина заворотнюк анастасия заворотнюк
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