Маша Распутина выгнала из дома пополневшего мужа

Муж Марии Распутиной Виктор Захаров рассказал, что его жена выгнала его из квартиры за набранные пять килограммов лишнего веса. По словам Захарова, пять килограммов — это результат новогодних праздников, однако Распутину это не интересует, она пригрозила ему разводом.

Распутина открыто заявила, что "располневший" Захаров ей не нужен. После этого ее муж съехал на отдельную квартиру в российской столице. Виктор Захаров пояснил, что слова жены его обидели, однако он уже приводит себя в порядок и правильно питается.

Подобная история уже происходила несколько лет назад. Тогда Мария Распутина заставила мужа похудеть на 23 килограмма. Сама Распутина ярая приверженица диет и голодовок. Захаров рассказал, что опасается того, что пока он приводит себя в порядок, его жена может найти себе нового мужчину.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о драке мужа Ксении Собчак и актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Конфликт произошел из-за романа Собчак с Богомоловым. После драки Максим Виторган сообщил, что разрывает отношения с Ксенией Собчак.

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