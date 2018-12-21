Ученые Роскосмоса выяснили, когда Солнце полностью сожжет нашу планету

В Роскосмосе рассказали, когда Солнце полностью сожжет нашу планету

Специалисты провели исcледование и выяснили, что будет с нашей планетой в ближайшем будущем и, какую роль в этом процессе сыграет Солнце. Свои наблюдения ученые опубликовали на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

Эксперты отметили, что Солнце с годами начнет вырабатывать все больше водорода. От этого звезда увеличится в несколько тысяч раз и будет гореть еще сильнее. Близкие к Солнцу планеты практически сразу погибнут. Землю ждет та же участь. Однако ученые Роскосмоса на этот счет не волнуются. По словам специалистов, у жителей планеты, также как и у исследователей космических пространств в запасе есть миллиард лет, для того, чтобы найти решение и подготовится к условиям необратимого парникового эффекта.

Парниковый эффект процесс поглощения земного тепла с помощью газов, содержащихся в атмосфере. В результате прогреваются только нижние слои атмосферы. Исследователи со всего мира пришли к выводу, что помимо природного парникового эффекта, деятельность людей также провоцирует увеличение концентрации парниковых газов.

Ранее Правда.Ру писала о том, что научные исследования доказали скорую смерть Солнечной системы. Через миллиарды лет Солнце превратится в красного гиганта и все живое на Земле погибнет. Однако человечество сможет заранее перебраться на Европу или Энцелад.

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