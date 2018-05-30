Ученые хуже машины распознают рак кожи

Ученые хуже искусственного интеллекта распознают злокачественные новообразования, путая их с родинками. Такую информацию опубликовала группа исследователей из Соединенных Штатов, ФРГ и Франции в Annals of Oncology.

Фото: Fotodom.ru

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли сверхточная нейронная сеть (СНС), распознающая изображения, быть полезна при распознавании рака коже. Специалистам, их участвовало 58, и машине показали фото меланом и обычных родинок. Устройство ошиблось лишь в 5% случаев, человек в 14%. Специалисты-дерматологи смогли поставить более точный диагноз, когда в их распоряжении находилось больше сведений.

В то же время машина с трудом распознает рак в таких областях, как пальцы, голова, или когда изменения кожи нетипичны. Так что в настоящий момент человека нельзя вытеснить из этой сферы.