Ученые хуже машины распознают рак кожи

Ученые хуже искусственного интеллекта распознают злокачественные новообразования, путая их с родинками. Такую информацию опубликовала группа исследователей из Соединенных Штатов, ФРГ и Франции в Annals of Oncology.
Ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли сверхточная нейронная сеть (СНС), распознающая изображения, быть полезна при распознавании рака коже. Специалистам, их участвовало 58, и машине показали фото меланом и обычных родинок. Устройство ошиблось лишь в 5% случаев, человек в 14%. Специалисты-дерматологи смогли поставить более точный диагноз, когда в их распоряжении находилось больше сведений.
В то же время машина с трудом распознает рак в таких областях, как пальцы, голова, или когда изменения кожи нетипичны. Так что в настоящий момент человека нельзя вытеснить из этой сферы.
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