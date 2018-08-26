ИноСМИ испуганы: у русских появились спутники-убийцы

Россия создала спутники-убийцы, которые выведут из строя все аппараты в космосе. Такую новость сообщает The National Interest, а их уже цитирует РБК.
Авторы материала в американском издании ссылаются на помощника госсекретаря по контролю над вооружениями Илем Поблет. Она заявила, что Москва отправляет в космос спутники, чтобы уничтожить устройства иных стран. К таким выводам она пришла из-за того, что США не может выяснить, что за спутники отправила РФ. И этот факт растревожил Поблет, вселив ей мысль о том, что Россия желает навредить иным государствам.
Стоит заметить, что The National Interest привел и позицию Москвы: спутник проверяет, как работают его "собратья", выявляет проблемы.
Позиция автора текста такова: обе версии жизнеспособны. "Аппараты-врачи" могут выводить другие спутники из строя. Издание обладает информацией о том, что РФ с 2013 года отправила в космос 4 подобных спутника: "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519".
Отметим, спутники-инспекторы — аппараты, наблюдающие за другими спутниками. Есть у США и Китая.
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