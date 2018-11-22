Своей находкой в twitter поделился командир МКС, немецкий астронавт Александр Герст. В одном из шкафчиков, которые, по выражению Герста, давно не открывали, он нашёл папку с дискетами NASA. Две из них подписаны — "Шепа" и "Сергей".
Предположительно, на них содержатся личные данные космонавтов Уильяма Шепарда и Сергея Крикалёва, они были первыми участниками длитетельной экспедиции на Международной космической станции. Шепард и Крикалёв пробыли на станции 136 дней, их экспедиция длилась с ноября 2000 года по март 2001 года. Компанию им составил другой российский космонавт Юрий Гидзенко, его дискета на МКС не сохранилась.
Пост спровоцировал обсуждение в соцсети. Так, наблюдательные подписчики немецкого астронавка различили среди дискет сборник программ для операционной системы Windows 95/98. Один из пользователей напомнил, что долгое время это была основаная операционная система на МКС.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о разнице в затратах на Международную космическую станцию между США и Россией. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сумма американских инвестиций в 14 раз превышает российские. В этом же материале мы приводили аргументы анонимных специалистов о том, почему этот факт является не поводом для гордости "Роскосмоса", а позором.
Фото: twitter
Читайте также:
В российском сегменте МКС сломался управляющий компьютер
На МКС будут выращивать коноплю
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.