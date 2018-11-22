На МКС найдены дискеты с Windows 95 и паспортами космонавтов

Своей находкой в twitter поделился командир МКС, немецкий астронавт Александр Герст. В одном из шкафчиков, которые, по выражению Герста, давно не открывали, он нашёл папку с дискетами NASA. Две из них подписаны — "Шепа" и "Сергей".

Предположительно, на них содержатся личные данные космонавтов Уильяма Шепарда и Сергея Крикалёва, они были первыми участниками длитетельной экспедиции на Международной космической станции. Шепард и Крикалёв пробыли на станции 136 дней, их экспедиция длилась с ноября 2000 года по март 2001 года. Компанию им составил другой российский космонавт Юрий Гидзенко, его дискета на МКС не сохранилась.

Пост спровоцировал обсуждение в соцсети. Так, наблюдательные подписчики немецкого астронавка различили среди дискет сборник программ для операционной системы Windows 95/98. Один из пользователей напомнил, что долгое время это была основаная операционная система на МКС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о разнице в затратах на Международную космическую станцию между США и Россией. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сумма американских инвестиций в 14 раз превышает российские. В этом же материале мы приводили аргументы анонимных специалистов о том, почему этот факт является не поводом для гордости "Роскосмоса", а позором.

Фото: twitter

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