Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода

На острове Большой Абако на Багамах находится уникальная природная достопримечательность — голубая дыра Sawmill Sink.
Это заполненная водой карстовая воронка, где сохранились тысячи окаменелостей, позволяющих изучить флору и фауну острова со времён последнего ледникового периода.
Исследования, начатые в 2005 году, раскрыли древний мир Абако, когда остров был в 10 раз больше и населён крокодилами, черепахами и птицами, которые вымерли из-за изменения климата и появления людей. Останки отлично сохранились благодаря особым условиям: отсутствию кислорода и воздействия ультрафиолета.
Учёные, включая Нэнси Олбери и Дэвида Стэдмана, извлекли множество находок, но их планы создать национальный парк и музей были разрушены ураганом Дориан в 2019 году. Стихия уничтожила инфраструктуру и привела к утрате части коллекции. Несмотря на это, 80-90% артефактов удалось спасти, а сами находки были отправлены в университет Флориды. Однако работы в Sawmill Sink прекратились, а создание парка осталось на стадии проекта.
Учёные надеются, что исследования возобновятся, так как голубая дыра хранит ещё много тайн.
Бага́мские Острова́ (англ. The Bahamas; английское произношение: [bəˈhɑːməz]), официальное название — Содру́жество Бага́мских Острово́в (англ. Commonwealth of the Bahamas [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv ðə bəˈhɑːməz]) — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.
Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).
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