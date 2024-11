Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На острове Большой Абако на Багамах находится уникальная природная достопримечательность — голубая дыра Sawmill Sink.

Фото: Science Alert by Nancy Albury, PDM Голубая дыра Sawmill Sink

Это заполненная водой карстовая воронка, где сохранились тысячи окаменелостей, позволяющих изучить флору и фауну острова со времён последнего ледникового периода.

Исследования, начатые в 2005 году, раскрыли древний мир Абако, когда остров был в 10 раз больше и населён крокодилами, черепахами и птицами, которые вымерли из-за изменения климата и появления людей. Останки отлично сохранились благодаря особым условиям: отсутствию кислорода и воздействия ультрафиолета.

Учёные, включая Нэнси Олбери и Дэвида Стэдмана, извлекли множество находок, но их планы создать национальный парк и музей были разрушены ураганом Дориан в 2019 году. Стихия уничтожила инфраструктуру и привела к утрате части коллекции. Несмотря на это, 80-90% артефактов удалось спасти, а сами находки были отправлены в университет Флориды. Однако работы в Sawmill Sink прекратились, а создание парка осталось на стадии проекта.

Учёные надеются, что исследования возобновятся, так как голубая дыра хранит ещё много тайн.

Уточнения

Бага́мские Острова́ (англ. The Bahamas; английское произношение: [bəˈhɑːməz]), официальное название — Содру́жество Бага́мских Острово́в (англ. Commonwealth of the Bahamas [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv ðə bəˈhɑːməz]) — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.



Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).