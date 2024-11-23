Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Что нужно знать перед тем, как оставить кошку одну дома
Стивен Линч: американское владение газопроводом Северный поток-2 может изменить баланс сил в Европе
Чмоки и поки — новый дорожный знак появился рядом с одной из школ Воронежа
Почему горячий чай опасен для здоровья
Альтернативы Черногории для российских путешественников
Четыре привычки, которые изменят ваше здоровье
Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов
В НХЛ назвали травму Овечкина очень досадной

Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода

1:23
Наука

На острове Большой Абако на Багамах находится уникальная природная достопримечательность — голубая дыра Sawmill Sink.

Голубая дыра Sawmill Sink
Фото: Science Alert by Nancy Albury, PDM
Голубая дыра Sawmill Sink

Это заполненная водой карстовая воронка, где сохранились тысячи окаменелостей, позволяющих изучить флору и фауну острова со времён последнего ледникового периода.

Исследования, начатые в 2005 году, раскрыли древний мир Абако, когда остров был в 10 раз больше и населён крокодилами, черепахами и птицами, которые вымерли из-за изменения климата и появления людей. Останки отлично сохранились благодаря особым условиям: отсутствию кислорода и воздействия ультрафиолета.

Учёные, включая Нэнси Олбери и Дэвида Стэдмана, извлекли множество находок, но их планы создать национальный парк и музей были разрушены ураганом Дориан в 2019 году. Стихия уничтожила инфраструктуру и привела к утрате части коллекции. Несмотря на это, 80-90% артефактов удалось спасти, а сами находки были отправлены в университет Флориды. Однако работы в Sawmill Sink прекратились, а создание парка осталось на стадии проекта.

Учёные надеются, что исследования возобновятся, так как голубая дыра хранит ещё много тайн.

Уточнения

Бага́мские Острова́ (англ. The Bahamas; английское произношение: [bəˈhɑːməz]), официальное название — Содру́жество Бага́мских Острово́в (англ. Commonwealth of the Bahamas [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv ðə bəˈhɑːməz]) — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.

Ледниковый период (Древнее оледенение) — период общего похолодания климата, продолжительностью несколько миллионов лет, с неоднократными резкими разрастаниями оледенения материков и океанов (ледниковые эпохи и межледниковья).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы
Россиянам напомнили о новом налоге на банковские вклады
Ядерный буксир станет ключом к покорению глубокого космоса
Названы регионы с наибольшим числом безаварийных водителей
Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды
Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.