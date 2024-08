Учёные обнаружили магические элементы в юридических текстах

Учёные из MIT объяснили сложность юридических текстов

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Массачусетского технологического института выявили сходство между юридическим языком и волшебными заклинаниями. Исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), раскрывает причины сложности восприятия официальных документов.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Юридический, или канцелярский язык, часто оказывается трудным для понимания. Именно этот стиль используется при составлении всех официальных документов, включая государственные законы.

Чтобы выяснить, почему юридические тексты так сложны, команда исследователей проанализировала контракты общим объёмом около 3,5 миллионов слов и сравнила их с другими типами письменных материалов, такими как сценарии фильмов, газетные статьи и научные работы.

Результаты анализа показали, что юридические документы часто содержат длинные определения, которые вставляются в середину предложений. Такая структура, в сочетании со специфической терминологией, значительно затрудняет понимание текста.

"В юридическом языке каким-то образом развилась тенденция помещать одни структуры внутрь других, что нетипично для человеческих языков", — отметили учёные.

Для объяснения этой особенности исследователи предложили "гипотезу магического заклинания". Колдовские заклинания, как известно, отличаются архаичным языком и специфическими оборотами.

Ученые предположили, что неудобная структура юридических текстов может быть обусловлена необходимостью передать информацию, обладающую особой силой и властью.

Чтобы проверить гипотезу, команда провела эксперимент. Группу добровольцев, не связанных с юриспруденцией, попросили составить тексты законов, запрещающих правонарушения, такие как нетрезвое вождение, кражи и поджоги.

Затем участникам предложили пересказать созданные ими законы, чтобы они были понятны гражданам другой страны. Интересно, что при составлении законов все испытуемые использовали сложные структуры, но при пересказе переходили на более простой язык.

Исследователи считают, что их открытие может помочь в будущем сделать юридические тексты более понятными и доступными.

Уточнения

Ма́гия (лат. magia, греч. μαγεία) — действия, связанные с верой в способность человека влиять на силы природы, предметы, животных, судьбу людей, подчиняя себе сверхъестественные силы или манипулируя ими с помощью заклинаний, амулетов и определённых обрядов.

В чём вред магии и мистики