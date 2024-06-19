Ученые нашли способ предсказать рак за несколько лет до его появления

Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый метод анализа крови на наличие опухолевой ДНК способен выявить рак за месяцы или даже годы до того, как это сделают традиционные диагностические методы. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Жидкостная биопсия, как называют эту технологию, основана на выявлении в крови специфических мутаций опухолевой ДНК. Основной проблемой внедрения данного метода является низкое содержание ДНК в крови. Однако в новом исследовании ученые обучили модель машинного обучения распознавать циркулирующую опухолевую ДНК (цДНК), что позволило преодолеть существующие ограничения.

Эту технологию испытали на пациентах с раком легких, кожи, молочной железы и кишечника. Анализ выявил рецидив рака кишечника у 9 из 15 пациентов, причем реальный рецидив подтвердился у пяти из них. Ложноотрицательных результатов не было, что означает отсутствие возврата рака у пациентов, у которых анализ не обнаружил опухолевую ДНК.

Аналогично, тест выявил рецидив рака молочной железы. Кроме того, жидкостная биопсия обнаружила реакцию пациентов с раком легких на лечение на несколько недель раньше, чем обычная рентгенография.

Исследователи также показали, что новая технология может обнаруживать ДНК предраковых кишечных полипов, которые могут перерасти в злокачественные опухоли в течение нескольких лет. Ранее не было известно, что ДНК полипов может попадать в кровь пациентов.