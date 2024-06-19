Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученый РАН Ким: Корейцы не поедут на СВО вместе с Россией
Собаки каких пород хуже всего поддаются дрессировке
Три нестандартных применения консилера: лайфхаки от визажиста
Как ухаживать за пионами после цветения?
Япония сократила поставки автомобилей в Россию
Глюкоза посетовала на недостаточно округлые формы
Загитова сообщила, что защита диплома в вузе у неё прошла на отлично
В Москве мигрант из Средней Азии устроил бесчинство в православном храме
Главный врач "Спартака" Козлов пожелал здоровья Мбаппе
Ученые нашли способ предсказать рак за несколько лет до его появления

Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии

1:41
Наука

Новый метод анализа крови на наличие опухолевой ДНК способен выявить рак за месяцы или даже годы до того, как это сделают традиционные диагностические методы. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Жидкостная биопсия, как называют эту технологию, основана на выявлении в крови специфических мутаций опухолевой ДНК. Основной проблемой внедрения данного метода является низкое содержание ДНК в крови. Однако в новом исследовании ученые обучили модель машинного обучения распознавать циркулирующую опухолевую ДНК (цДНК), что позволило преодолеть существующие ограничения.

Эту технологию испытали на пациентах с раком легких, кожи, молочной железы и кишечника. Анализ выявил рецидив рака кишечника у 9 из 15 пациентов, причем реальный рецидив подтвердился у пяти из них. Ложноотрицательных результатов не было, что означает отсутствие возврата рака у пациентов, у которых анализ не обнаружил опухолевую ДНК.

Аналогично, тест выявил рецидив рака молочной железы. Кроме того, жидкостная биопсия обнаружила реакцию пациентов с раком легких на лечение на несколько недель раньше, чем обычная рентгенография.

Исследователи также показали, что новая технология может обнаруживать ДНК предраковых кишечных полипов, которые могут перерасти в злокачественные опухоли в течение нескольких лет. Ранее не было известно, что ДНК полипов может попадать в кровь пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Последние материалы
Чем опасно не чистить зубы собаке
Nature Medicine: анализ крови на опухолевую ДНК выявляет рак на ранней стадии
"Военное дело": Американская стратегия — истощить Россию европейскими прокси-силами
Выбор духов: почему не стоит нюхать кофейные зерна
Кировские врачи спасли мотоциклиста с веткой, повредившей глазницу и мозг
Рагу из белой фасоли: богатое клетчаткой и белком блюдо
Почему американские мужчины становятся все более привлекательными для россиянок
Актриса Анна Хилькевич решила сменить имя дочери
В Китае требуют радикального ответа на европейские пошлины
Игрок "Пари НН" Стоматов может перейти в "Родину"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников