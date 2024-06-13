Энергия изо льда: революционная технология, которая изменит холодные регионы

Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские и канадские исследователи объявили о значительном прорыве в энергетике: создании электрических батарей на основе льда. Эта инновация, опубликованная в журнале PLOS ONE, открывает новые возможности для генерации энергии в холодных регионах, где лед может стать не только препятствием, но и источником энергии.

Фото: Openphoto.net by Darren Hester is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Хотя электрическая мощность этих батарей пока составляет всего 0,1 милливатта, ученые считают это лишь началом крупных достижений. Они подчеркивают, что создание электрических батарей изо льда стало результатом многолетних исследований.

С помощью электрохимической ячейки, способной создавать градиент рН в поле, и солнечного эффекта, вызванного изменением температуры под воздействием солнечных лучей, исследователи достигли производства энергии в размере 0,1 мВт при напряжении 0,3 В и площади поверхности 0,13 м².

Кроме того, обсуждаются различные модели и данные, включая растворимые вещества, агенты, изменяющие pH, и дисперсные суспензии с каолинитом и другими компонентами.

Этот прорыв открывает новые пути для снижения затрат на производство электроэнергии и уменьшения экологического воздействия.

Эта технология также может иметь значение для биологии, особенно в контексте теории возникновения жизни в ледяных мирах. Ученые предполагают, что электрические батареи изо льда могут играть важную роль в ранних метаболических процессах с градиентом pH на основе льда.

Этот прорыв сулит дальнейшие улучшения материалов и технологий, делая его перспективным для практического применения в будущем.