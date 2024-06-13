Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть
Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц
В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски
Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Энергия изо льда: революционная технология, которая изменит холодные регионы

Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда

1:55
Наука

Американские и канадские исследователи объявили о значительном прорыве в энергетике: создании электрических батарей на основе льда. Эта инновация, опубликованная в журнале PLOS ONE, открывает новые возможности для генерации энергии в холодных регионах, где лед может стать не только препятствием, но и источником энергии.

Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Хотя электрическая мощность этих батарей пока составляет всего 0,1 милливатта, ученые считают это лишь началом крупных достижений. Они подчеркивают, что создание электрических батарей изо льда стало результатом многолетних исследований.

С помощью электрохимической ячейки, способной создавать градиент рН в поле, и солнечного эффекта, вызванного изменением температуры под воздействием солнечных лучей, исследователи достигли производства энергии в размере 0,1 мВт при напряжении 0,3 В и площади поверхности 0,13 м².

Кроме того, обсуждаются различные модели и данные, включая растворимые вещества, агенты, изменяющие pH, и дисперсные суспензии с каолинитом и другими компонентами.

Этот прорыв открывает новые пути для снижения затрат на производство электроэнергии и уменьшения экологического воздействия.

Эта технология также может иметь значение для биологии, особенно в контексте теории возникновения жизни в ледяных мирах. Ученые предполагают, что электрические батареи изо льда могут играть важную роль в ранних метаболических процессах с градиентом pH на основе льда.

Этот прорыв сулит дальнейшие улучшения материалов и технологий, делая его перспективным для практического применения в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
В России набирают популярность природные отели
Раскрываем секреты применения апельсинов и лука
В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию
Express: врач рассказала, какая каша является худшим вариантом для завтрака
Plos One: ученые создали электрические батареи изо льда
Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе
Боец UFC Порье: Нурмагомедов физически сильнее Махачева
Ветеринары объяснили, как ухаживать за беременной собакой
Самую дорогую микроквартиру в Москве продают за 57 миллионов рублей
Ольга Бузова поздравила россиян с Днем России из спортивного зала в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников