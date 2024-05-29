Апельсиновая кожура спасает сердца: ученые обнаружили новое средство против атеросклероза

AFC: кожура апельсина может помочь в борьбе со заболеваниями сердца

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и опубликованное в журнале Agricultural and Food Chemistry (AFC), выявило важное открытие для здоровья сердца.

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Исследование показало, что экстракт апельсиновой кожуры содержит полезные фитохимические вещества, которые могут подавлять активность кишечных бактерий, ответственных за производство вредных соединений, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти кишечные бактерии производят N-оксид триметиламина (TMAO), который негативно влияет на развитие атеросклероза и сердечной недостаточности. Однако экстракт апельсиновой кожуры, богатый фитохимическими соединениями, способен снижать уровень TMAO в организме. В особенности выделяется соединение ферулоилпутресцин, обнаруженное в водных экстрактах, как ключевой элемент этого процесса.

Это открытие открывает перспективы для разработки новых функциональных продуктов питания и лекарств, направленных на улучшение здоровья сердца.

Более того, использование отходов производства цитрусовых в медицинской промышленности может принести двойную пользу, помогая сократить загрязнение окружающей среды.