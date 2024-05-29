Новое исследование, проведенное учеными из Университета Флориды и опубликованное в журнале Agricultural and Food Chemistry (AFC), выявило важное открытие для здоровья сердца.
Исследование показало, что экстракт апельсиновой кожуры содержит полезные фитохимические вещества, которые могут подавлять активность кишечных бактерий, ответственных за производство вредных соединений, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Эти кишечные бактерии производят N-оксид триметиламина (TMAO), который негативно влияет на развитие атеросклероза и сердечной недостаточности. Однако экстракт апельсиновой кожуры, богатый фитохимическими соединениями, способен снижать уровень TMAO в организме. В особенности выделяется соединение ферулоилпутресцин, обнаруженное в водных экстрактах, как ключевой элемент этого процесса.
Это открытие открывает перспективы для разработки новых функциональных продуктов питания и лекарств, направленных на улучшение здоровья сердца.
Более того, использование отходов производства цитрусовых в медицинской промышленности может принести двойную пользу, помогая сократить загрязнение окружающей среды.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.