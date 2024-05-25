Совершён прорыв в физике: учёные научились заставлять воду парить при низкой температуре с помощью уникальной текстуры

Учёные совершили прорыв в изучении эффекта Лейденфроста

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская группа из Виргинского Технологического Университета под руководством доцента Цзянтао Чэна совершила прорыв в изучении эффекта Лейденфроста, который позволяет каплям воды парить над горячей поверхностью.

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Они продемонстрировали, что этот эффект можно вызвать при температуре 130°C, тогда как ранее считалось, что он возникает при 230°C.

Ключом к этому открытию стала специальная текстура поверхности, состоящая из микростолбиков, увеличивающих площадь теплопередачи. Это позволяет быстрее формировать паровой слой под каплей воды, сообщает Emory University.

Данное открытие может значительно улучшить системы охлаждения в промышленности и ядерной энергетике, предотвращая перегрев и повышая безопасность. Кроме того, микростолбики могут способствовать созданию самочищающихся материалов, полезных для медицинских устройств и солнечных панелей.