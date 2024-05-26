Инженеры представили мобильную энергетическую пушку против дронов

Энергетическая пушка RFDEW может быть установлена на любое шоссе и уничтожать дроны

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Широкое использование беспилотников на полях сражений с современных конфликтах выявило серьезную проблему: современные ПЗРК успешно справляются с ними, однако стоимость ракет часто несоизмерима с ценой БПЛА. По сути, это стрельба из орудия по мелким целям.

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Например, стоимость ракеты ЗРК морской базировки Sea Viper британского производства может достигать $2,5 миллиона, в то время как средняя цена беспилотника составляет лишь $20 тысяч. Другими словами, рой недорогих беспилотников способен за несколько минут нейтрализовать ПВО важного объекта, делая его почти беззащитным. Решение этой проблемы может предоставить разработанное в рамках проекта Ealing великобританское направленное энергетическое оружие радиочастотного спектра RFDEW.

Управление системой, включая выявление, отслеживание и поражение беспилотников на расстоянии до 1 километра, управлять ей может один оператор. RFDEW может быть установлен на различные платформы, включая военные суда и транспортные средства. Поражение целей осуществляется сильным электромагнитным импульсом, при этом стоимость выстрела составляет всего 13 центов.

Испытания нового оружия совместно с лазерной системой DragonFire намечены на сентябрь текущего года.