Катастрофа на Луне: как солнечная активность грозит сорвать планы ведущих космических держав

Ученые рассказали, почему человеку важно побывать на Луне до 2025 года

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Редингского университета сообщили о необходимости ускорить работы по запуску лунной миссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Если ведущие космические державы не успеют построить свои базы на Луне до 2025 года, в будущем могут возникнуть осложнения. Планы могут сорваться из-за погоды.

Согласно расчетам специалистов, в 2025 году солнечная активность достигнет своего пика.

Это не только повлияет на планы по освоению Луны, но и значительно осложнит пребывание человека на ее поверхности.

Результаты исследования астрономов были опубликованы в журнале New Scientist. Единого мнения о закономерности возникновения солнечных бурь пока нет.

Чтобы повысить точность прогнозов космической погоды, исследователи использовали две модели в своих расчетах.

Первая модель предполагает, что бури в космосе возникают стихийно. Вторая модель утверждает, что их можно предсказать, отслеживая пик солнечной активности.

В подтверждение второй теории астрономы отметили, что 99% всех космических бурь происходили сразу после повышения активности Солнца.

С учетом того, что после 2025 года солнечная активность будет менее предсказуемой и стабильной, эксперты рекомендовали инженерам приложить максимальные усилия для реализации проекта. Одновременно исследователи космоса призвали обеспечить защиту астронавтов с учетом погодных условий на Луне.