Ученые раскрыли тайну: фазы Луны влияют на ваш сон!

Американские исследователи из Университета Вашингтона выявили связь между длительностью сна и фазами лунного цикла.
Оказалось, что циркадные ритмы человека могут синхронизироваться с движениями Луны, что было подтверждено экспериментально.
Для изучения влияния Луны на качество и продолжительность сна, ученые провели эксперимент с участием 750 человек.
Участники эксперимента представляли различные возрастные группы, социальные слои, а также жители крупных городов и небольших деревень. Без учета лунных фаз все они спали примерно одинаковое количество времени.
Однако, как выяснилось, циклы сна изменялись в течение 29-дневного лунного цикла. Наиболее интересным наблюдением стало наступление полнолуния. Перед полнолунием участники засыпали позже и спали меньше, чем обычно.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.