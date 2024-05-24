Ученые раскрыли тайну: фазы Луны влияют на ваш сон!

Стало известно, как фазы Луны влияют на продолжительность сна человека

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Университета Вашингтона выявили связь между длительностью сна и фазами лунного цикла.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказалось, что циркадные ритмы человека могут синхронизироваться с движениями Луны, что было подтверждено экспериментально.

Для изучения влияния Луны на качество и продолжительность сна, ученые провели эксперимент с участием 750 человек.

Участники эксперимента представляли различные возрастные группы, социальные слои, а также жители крупных городов и небольших деревень. Без учета лунных фаз все они спали примерно одинаковое количество времени.

Однако, как выяснилось, циклы сна изменялись в течение 29-дневного лунного цикла. Наиболее интересным наблюдением стало наступление полнолуния. Перед полнолунием участники засыпали позже и спали меньше, чем обычно.