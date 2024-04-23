Будет невыносимо жарко: учёные дали неутешительный прогноз погоды на грядущее лето

Geophysical Research Letters: грядущее лето побьёт температурные рекорды

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Калифорнийский университет в Беркли провёл анализ прогноза климата на предстоящее лето и представил результаты, указывающие на вероятность установления новых рекордов высоких температур и влажности.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот прогноз обусловлен ожидаемым воздействием явления Эль-Ниньо, которое предполагается достигнет своего пика в этом сезоне. Это приведет к жаркой погоде в различных уголках мира, включая такие регионы, как Флорида, Техас, Индия, Африка, Австралия, Центральная и Южная Америка, сообщает Geophysical Research Letters.

Одной из основных проблем, связанных с этим прогнозом, является сочетание высоких температур с повышенной влажностью. Это может привести к серьезным физиологическим проблемам для людей и экосистем. При высокой влажности организм сталкивается с затруднениями в охлаждении, поскольку испарение пота замедляется, что может вызвать тепловой стресс и другие негативные последствия для здоровья.

Ученые предполагают, что средняя максимальная температура в тропических регионах планеты в этом летнем сезоне составит 26,2 градуса Цельсия.