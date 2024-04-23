Ученые перечислили особенности организма, которые не может контролировать человек

Ученые назвали способности организма человека, которые он не может контролировать

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые определили некоторые аспекты человеческого организма, которые ускользают от контроля. Среди них — "эффект дверного порога", когда человек, переходя из одной комнаты в другую с определенным намерением, внезапно забывает свою цель.

Фото: 500px.com by Richard Kardhordó is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Усталость не играет здесь роли; это скорее результат воздействия "эффекта дверного порога", во время которого информация "сбрасывается".

Вторым по распространенности является покраснение лица, чаще наблюдаемое у людей с чувствительной натурой. Это физиологическая реакция организма на сильное эмоциональное напряжение, проявляющаяся в повышенной готовности к самозащите, напряжении мышц и активации сердечной деятельности.

Ученые также упомянули гипнагогический рывок или вздрагивание во сне, происходящее, когда мозг отключается раньше тела в момент засыпания.

Также мало известно о контроле дыхания через нос: вдох осуществляется только через правую или левую ноздрю, и цикл меняется примерно каждые 4 часа, хотя смысл этого механизма остается загадкой.

Природа снов также остается загадкой, поскольку нет точной информации о причинах их возникновения, и существующие гипотезы не имеют надежных доказательств.

Разговоры во сне — еще одна загадка. Считается, что это способ избавления от стресса и эмоционального напряжения.