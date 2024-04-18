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Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан

1:29
Наука

Археологическое исследование, проведенное в Саудовской Аравии, выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан, которая находится в вулканическом поле Харрат Хайбар, примерно 125 километров к северу от Медины, по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

В ходе исследования археологи обнаружили разнообразные артефакты, включая фрагменты ткани, деревянные изделия, наскальные рисунки домашних животных и человеческие кости. Эти находки свидетельствуют о том, что жизнь в лавовой трубе была разнообразной и включала в себя не только проживание, но и скотоводство, охоту и, возможно, даже пастбища, сообщает PLOS ONE.

Лавовые трубы, такие как Умм Джирсан, были не только местами обитания, но и защитными позициями, которые предоставляли укрытие от окружающей среды и могли служить защитой от местных хищников. Эти структуры оставались важными для общества на протяжении тысячелетий и до сих пор играют роль в современной жизни, предоставляя убежище и доступ к водным ресурсам для современных общин.

Ученые высоко оценили качество исследования и обнаружили сходство с материалами из других регионов, таких как Иордания. Это открытие подчеркивает значимость археологических исследований для понимания древних обществ и их адаптации к окружающей среде.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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