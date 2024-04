Ученые выяснили, что частое моргание повышает остроту зрения

PNAS: моргание усиливает визуальный сигнал, модулируя свет на сетчатке глаза

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские нейробиологи из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк провели исследование, посвященное механизму, способствующему улучшению зрения при частом моргании. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе эксперимента команда научных сотрудников отслеживала движения глаз 12 участников с использованием камеры с высоким разрешением. Добровольцам предлагалось рассматривать изображения с различной контрастностью на экране.

С помощью специальной аппаратуры были зафиксированы интенсивность света и яркость зрительных сигналов.

Исследование показало, что кратковременное моргание приводит к усилению визуального сигнала путем модуляции света на сетчатке глаза. Этот эффект наблюдается как при естественном, так и при намеренном моргании.

"Мы демонстрируем, что моргание увеличивает силу стимуляции сетчатки и значительно повышает видимость", — отметили авторы исследования.

Кроме того, ученые выявили, что моргание помогает организовывать визуальную информацию, добавляя к ней так называемые пространственные маркеры. Подобным образом действуют и другие неосознанные движения глаз, такие как сверхбыстрые саккады, которые позволяют нам постоянно сканировать окружающее видимое пространство.