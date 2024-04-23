Ученые выяснили, что частое моргание повышает остроту зрения

Американские нейробиологи из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк провели исследование, посвященное механизму, способствующему улучшению зрения при частом моргании. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В ходе эксперимента команда научных сотрудников отслеживала движения глаз 12 участников с использованием камеры с высоким разрешением. Добровольцам предлагалось рассматривать изображения с различной контрастностью на экране.
С помощью специальной аппаратуры были зафиксированы интенсивность света и яркость зрительных сигналов.
Исследование показало, что кратковременное моргание приводит к усилению визуального сигнала путем модуляции света на сетчатке глаза. Этот эффект наблюдается как при естественном, так и при намеренном моргании.
"Мы демонстрируем, что моргание увеличивает силу стимуляции сетчатки и значительно повышает видимость", — отметили авторы исследования.
Кроме того, ученые выявили, что моргание помогает организовывать визуальную информацию, добавляя к ней так называемые пространственные маркеры. Подобным образом действуют и другие неосознанные движения глаз, такие как сверхбыстрые саккады, которые позволяют нам постоянно сканировать окружающее видимое пространство.
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