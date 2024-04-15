Жуткий обычай во благо: стало известно, зачем скифы использовали конструкции из человеческой кожи

Ученые разгадали загадку жуткого обычая скифов

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В своем исследовании, опубликованном в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке", хранитель Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимир Кисель предлагает новый взгляд на скифские обычаи, связанные с использованием конструкций из человеческой кожи и скальпов.

Фото: Musée du Louvre by PHGCOM is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он предполагает, что эти обычаи могли иметь магическое значение и служить средством защиты скифских воинов от негативных сил.

Кисель провел сопоставление этнографических данных из различных культур и обнаружил аналогии с древнегреческими мифами, где шкура животного использовалась как атрибут магической защиты. Также, он обратил внимание на практики африканских и североамериканских народов, которые также использовали человеческую кожу и скальпы в ритуальных обрядах, сообщает РИА Новости.

Исследование предполагает, что конструкции из человеческой кожи у скифов могли служить защитой от злых духов и магических атак, а также символизировать овладение мистическими силами противника.

Кроме того, были выявлены параллели между обычаями скифов и традициями коренного населения Северной Америки, подчеркивая общие черты в магических верованиях и ритуальных обрядах различных культур.