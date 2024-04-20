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Названы простые способы сохранения здоровья почек

The Conversation: питьевой режим помогает сохранить здоровье почек

1:33
Наука

Британский эксперт в сфере нефрологии Никола Томас сообщила журналу The Conversation, что поддержание здоровья почек на протяжении долгого времени возможно благодаря правильному весу, достаточному употреблению жидкости, ограничению потребления соли и физической активности.

The Conversation: питьевой режим помогает сохранить здоровье почек
Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно доктору, наилучшим способом заботы о почках является регулярное употребление достаточного количества воды. Рекомендуется потреблять не менее восьми стаканов в день. Для тех, кому не нравится простая вода, можно чередовать ее с чаем или фруктовыми напитками.

Еще одним простым советом является ограничение потребления соли. Избыток натрия, выводимого с мочой, создает дополнительную нагрузку на почки и увеличивает риск образования камней. Поэтому рекомендуется ограничить ежедневное потребление соли до пяти граммов, что примерно соответствует одной чайной ложке.

Также важно избегать продуктов, содержащих большое количество скрытой соли, таких как сосиски, фастфуд, сыр, копченая рыба и чипсы.

Томас отмечает, что физические упражнения также полезны для здоровья почек, помогая поддерживать здоровый вес и укреплять сердце. Сердце отвечает за перекачивание крови, богатой кислородом, по всему организму, включая почки. Почки фильтруют кровь, очищая ее от токсичных веществ и вывести их в виде мочи.

Неполадки в работе любого из этих органов могут привести к увеличению давления на другой и развитию различных заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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