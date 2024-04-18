Секреты языкового гения: кому природа подарила легкость в овладении иностранными языками

Ученые рассказали, кому легче всего дается изучение иностранных языков

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На основе исследования, проведенного сотрудниками Токийского университета на 49 участниках, было выяснено, что некоторым людям легче всего удается овладеть иностранными языками.

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Ученые-нейробиологи проанализировали активность соответствующих областей мозга у людей, владеющих двумя или тремя иностранными языками, помимо своего родного.

Исследование показало, что те, кто владеет тремя иностранными языками, имеют больше шансов успешно освоить еще один.

Однако для тех, кто говорит только на двух иностранных языках, изучение третьего языка представляет собой более сложную задачу. Специалисты отмечают, что такие люди активно используют области мозга, отвечающие за визуализацию образов.

В рамках эксперимента японские ученые предложили добровольцам изучить казахский язык, предоставив им аудиозаписи и переводы на английский. Условия эксперимента не включали знакомство участников с грамматическими правилами казахского языка.

Те, кто владел тремя языками (английским, испанским и японским), справились с задачей легче и быстрее.

В этой группе была более активна активность зрительных областей мозга, даже когда участники изучали новый язык только через аудиозаписи. Те, кто владел только двумя языками, начали понимать казахскую речь значительно позже.