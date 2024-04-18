Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
Агата Муцениеце рассталась с богатым возлюбленным из-за измен
MNM: продажи в ресторанах США растут, но прибыль падает
В Конго выявили опасный штамм оспы обезьян
Секреты языкового гения: кому природа подарила легкость в овладении иностранными языками

Ученые рассказали, кому легче всего дается изучение иностранных языков

1:23
Наука

На основе исследования, проведенного сотрудниками Токийского университета на 49 участниках, было выяснено, что некоторым людям легче всего удается овладеть иностранными языками.

Ученые рассказали, кому легче всего дается изучение иностранных языков
Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые-нейробиологи проанализировали активность соответствующих областей мозга у людей, владеющих двумя или тремя иностранными языками, помимо своего родного.

Исследование показало, что те, кто владеет тремя иностранными языками, имеют больше шансов успешно освоить еще один.

Однако для тех, кто говорит только на двух иностранных языках, изучение третьего языка представляет собой более сложную задачу. Специалисты отмечают, что такие люди активно используют области мозга, отвечающие за визуализацию образов.

В рамках эксперимента японские ученые предложили добровольцам изучить казахский язык, предоставив им аудиозаписи и переводы на английский. Условия эксперимента не включали знакомство участников с грамматическими правилами казахского языка.

Те, кто владел тремя языками (английским, испанским и японским), справились с задачей легче и быстрее.

В этой группе была более активна активность зрительных областей мозга, даже когда участники изучали новый язык только через аудиозаписи. Те, кто владел только двумя языками, начали понимать казахскую речь значительно позже.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Военный эксперт Бартош: НАТО отправит новую "партию" наёмников для помощи ВСУ
Кинологи назвали самые добрые породы собак
Перегрев экономики РФ продолжается вопреки прогнозам
В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Важные факторы на даче перед привозом растений
Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой
Туристка отправилась путешествовать по Европе одна и пропала без вести в Испании
Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета
Ксения Собчак объяснила свои слова про яхты и потребление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников