Секреты космоса: НЛО, трансформации и откровения астронавтов

Астронавты рассказали о своих ощущениях в космосе, странных звуках и НЛО

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты анализировали содержание бортовых журналов астронавтов, где они записывают свои наблюдения и замечания во время нахождения в космосе.

Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Эти данные были проанализированы учеными, которые поделились с общественностью информацией о загадочных явлениях в космосе.

Были изучены записи, оставленные более чем 400 астронавтами из разных стран с момента первого полета человека в космос и высадки на Луну.

В журналах были обнаружены записи, описывающие события, которые авторы характеризовали как странные и необычные.

Исследователи отметили, что многие космонавты сообщали о непонятных ощущениях во время полета. Многие астронавты описывали в журналах чувство трансформации в животных или другие существа во время полета.

Также были записи о странных звуках, которые наука пока не может объяснить. Многие астронавты также делали записи о своей религиозной вере, которая возникала после полетов.

Существуют отчеты о том, что некоторые астронавты чувствовали, будто их наблюдали представители разумной жизни в космосе. Некоторые из них стали верить в жизнь на других планетах после этого опыта, хотя этому нет научных доказательств.

Представитель NASA, инженер Вернер фон Браун, подтверждает, что 25 астронавтов столкнулись с НЛО за всю историю исследования космоса, включая исследования Луны.

Первые отчеты о НЛО в космосе появились в 60-х годах, когда Гордон Купер сообщил о наблюдении огромного неопознанного объекта рядом с Меркурием.

Эти явления были также засняты на видео бывшим генералом ВВС США Джеймсом Макдивиттом. Эта информация может в будущем получить научное подтверждение или послужить поводом для новых исследовательских миссий.