Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бойца в СВО, в коме лежащего, дезертиром признали, а депутат ему помощь оказал
Сэндвич-роллы с курицей и медово-горчичным соусом: готовим дома
Джулия Робертс и Анна Ковальчук снимались в кино во время беременности
Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"
Ветеринары рассказали, что делать, если собака взяла со стола алкоголь
Китай ожидает наплыва туристов в связи с праздником Кантонской ярмарки
Как выбрать качественную плёнку для теплицы?
Заммэра Москвы по ЖКХ связал окончание отопительного сезона с погодой
Как 16-летняя Анна Синякина справлялась со сложной ролью в "Ворошиловском стрелке"
В Японии открыли ферму с бактериями, которые вырабатывают устойчивый биоразлагаемый пластик

В Японии создан биоразлагаемый пластик из вырабатываемого микробами сырья

2:12
Наука

Биоинженеры Университета Кобе во главе с профессором Сейичи Тагучи создали ферму с бактериями, которые вырабатывают устойчивый биоразлагаемый пластик. Результатами своей работы учёные поделились в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

В Японии создан биоразлагаемый пластик из вырабатываемого микробами сырья
Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Пластик — визитная карточка нашей цивилизации. Это семейство легко поддающихся формованию (отсюда и название), универсальных и долговечных материалов, в основном довольно устойчивых к разрушению, что делает их серьёзнейшим источником загрязнения окружающей среды. Кроме того, многие пластмассы производятся из сырой нефти — то есть невозобновляемого ресурса.

Наука всеми силами пытается изобрести "зелёную" пластмассу, но больших успехов пока не достигла. Весьма перспективной в этом направлении выглядит полимолочная кислота, которую можно производить из растений, но она получается хрупкой и плохо разлагается.

Японские учёные смешали полимолочную кислоту с биопластиком LAHB, обладающим желаемыми свойствами. Сырьё для него им дают бактерии с отредактированным геномом.

Биотехнологи открыли экспериментальную ферму с микроорганизмами, которые в больших количествах вырабатывают цепочки LAHB, используя в качестве пищи только глюкозу. Причём "колдуя" над генами бактерий, можно регулировать длину молекул, меняя тем самым свойства пластика. Уже удалось получить цепочки LAHB в десять раз длиннее, чем с помощью традиционных методов — "сверхвысокомолекулярные LAHB".

Полученный в результате материал хорошо формуется, устойчив к механическим воздействиям, при этом биоразлагается в морской воде за неделю.

"Смешивая полимолочную кислоту с LAHB, многочисленные проблемы полимолочной кислоты можно решить одним махом. Мы ожидаем, что модифицированный таким образом материал станет экологически устойчивым биопластиком, который удовлетворит противоречивые потребности — физическую надёжность и биоразлагаемость", — доволен Тагучи.

Учёные не собираются останавливаться на достигнутом — теперь они хотят научить вырабатывающие пластик бактерии питаться углекислотой, чтобы заодно утилизировать парниковый газ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
В Часове Яре ВСУ намерены закрываться живым щитом, дерзкий выпад русского десанта Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Последние материалы
Ветеринары рассказали, что делать, если собака взяла со стола алкоголь
Китай ожидает наплыва туристов в связи с праздником Кантонской ярмарки
Как выбрать качественную плёнку для теплицы?
Заммэра Москвы по ЖКХ связал окончание отопительного сезона с погодой
Все, что вам нужно знать о позе йоги "Приветствие Солнцу"
Как 16-летняя Анна Синякина справлялась со сложной ролью в "Ворошиловском стрелке"
Безалкогольный смузи мохито: как приготовить правильно
В Японии создан биоразлагаемый пластик из вырабатываемого микробами сырья
Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет экшн-фильм в Москве
Основы безопасности: как обеспечить исправность тормозов и избежать штрафов ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников