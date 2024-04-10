В Японии открыли ферму с бактериями, которые вырабатывают устойчивый биоразлагаемый пластик

В Японии создан биоразлагаемый пластик из вырабатываемого микробами сырья

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Биоинженеры Университета Кобе во главе с профессором Сейичи Тагучи создали ферму с бактериями, которые вырабатывают устойчивый биоразлагаемый пластик. Результатами своей работы учёные поделились в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Пластик — визитная карточка нашей цивилизации. Это семейство легко поддающихся формованию (отсюда и название), универсальных и долговечных материалов, в основном довольно устойчивых к разрушению, что делает их серьёзнейшим источником загрязнения окружающей среды. Кроме того, многие пластмассы производятся из сырой нефти — то есть невозобновляемого ресурса.

Наука всеми силами пытается изобрести "зелёную" пластмассу, но больших успехов пока не достигла. Весьма перспективной в этом направлении выглядит полимолочная кислота, которую можно производить из растений, но она получается хрупкой и плохо разлагается.

Японские учёные смешали полимолочную кислоту с биопластиком LAHB, обладающим желаемыми свойствами. Сырьё для него им дают бактерии с отредактированным геномом.

Биотехнологи открыли экспериментальную ферму с микроорганизмами, которые в больших количествах вырабатывают цепочки LAHB, используя в качестве пищи только глюкозу. Причём "колдуя" над генами бактерий, можно регулировать длину молекул, меняя тем самым свойства пластика. Уже удалось получить цепочки LAHB в десять раз длиннее, чем с помощью традиционных методов — "сверхвысокомолекулярные LAHB".

Полученный в результате материал хорошо формуется, устойчив к механическим воздействиям, при этом биоразлагается в морской воде за неделю.

"Смешивая полимолочную кислоту с LAHB, многочисленные проблемы полимолочной кислоты можно решить одним махом. Мы ожидаем, что модифицированный таким образом материал станет экологически устойчивым биопластиком, который удовлетворит противоречивые потребности — физическую надёжность и биоразлагаемость", — доволен Тагучи.

Учёные не собираются останавливаться на достигнутом — теперь они хотят научить вырабатывающие пластик бактерии питаться углекислотой, чтобы заодно утилизировать парниковый газ.