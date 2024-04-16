Стэнфордские ученые на пути к "кнопке рождения": что это значит для человечества

В США разрабатывают технологию искусственного воспроизведения человека

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи начали рассматривать возможность создания технологии, способной радикально изменить процесс рождения человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно расчетам ученых, разработка этой технологии в полной мере обеспечит процесс искусственного воспроизведения человека.

Это откроет дверь к возможности клонирования даже выдающихся личностей, включая тех, кто ушел из жизни давно.

Ученые из кафедры гинекологии и акушерства Стэнфордского университета официально заявили об этом.

По мнению специалистов, они приближаются к созданию полностью жизнеспособных сперматозоидов из человеческих стволовых клеток, которые будут использоваться для оплодотворения искусственно выращенных яйцеклеток.

Однако остается неясным, какое здоровье будут иметь дети, рожденные с использованием этой технологии.

Существует также риск создания так называемых "дизайнерских детей" и неправомерного использования биоматериала знаменитостей без их согласия.

Учитывая эти сложности, ученые считают необходимым начать обсуждение этических аспектов данной технологии уже сегодня.