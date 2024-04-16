Стэнфордские ученые на пути к "кнопке рождения": что это значит для человечества

Американские исследователи начали рассматривать возможность создания технологии, способной радикально изменить процесс рождения человека.
Согласно расчетам ученых, разработка этой технологии в полной мере обеспечит процесс искусственного воспроизведения человека.
Это откроет дверь к возможности клонирования даже выдающихся личностей, включая тех, кто ушел из жизни давно.
Ученые из кафедры гинекологии и акушерства Стэнфордского университета официально заявили об этом.
По мнению специалистов, они приближаются к созданию полностью жизнеспособных сперматозоидов из человеческих стволовых клеток, которые будут использоваться для оплодотворения искусственно выращенных яйцеклеток.
Однако остается неясным, какое здоровье будут иметь дети, рожденные с использованием этой технологии.
Существует также риск создания так называемых "дизайнерских детей" и неправомерного использования биоматериала знаменитостей без их согласия.
Учитывая эти сложности, ученые считают необходимым начать обсуждение этических аспектов данной технологии уже сегодня.
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