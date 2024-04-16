Ваш сон, ваши правила: как технология "прицельной инкубации снов" помогает осуществить ваши фантазии

Создано приложение для программирования сновидений

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Все мы время от времени задумываемся о том, как было бы здорово видеть во сне определённый сюжет. Эти предпочтения субъективны и зависят от личных предпочтений, но возможность такого контроля кажется привлекательной.

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До недавнего времени единственным способом управления снами была практика так называемых "осознанных сновидений", но она требовала длительного обучения.

Однако, исследователи из США не стоят на месте и разработали метод программирования снов. По сообщениям из Массачусетского технологического института, была создана технология управления снами.

Этот протокол, названный "прицельной инкубацией снов", позволяет контролировать процесс и содержание снов.

Учёные утверждают, что их разработка позволяет не только управлять содержанием снов, но также записывать их и изменять продолжительность различных фаз сна.

В ходе исследования было выявлено ещё одно полезное свойство этой методики: правильно настроенные сны способны стимулировать творческие способности человека.

Действительно, сны могут стать источником вдохновения для художников и писателей, в зависимости от их области творчества.

Когда содержание сна запоминается, образы могут поразить воображение, а само происходящее во сне иногда бывает интереснее, чем многие кинофильмы и книги.

Некоторые известные творческие личности использовали свои сны в качестве источника вдохновения. Например, Сальвадор Дали пытался запечатлеть образы, возникающие в момент засыпания, на холсте.