Ваш сон, ваши правила: как технология "прицельной инкубации снов" помогает осуществить ваши фантазии

Все мы время от времени задумываемся о том, как было бы здорово видеть во сне определённый сюжет. Эти предпочтения субъективны и зависят от личных предпочтений, но возможность такого контроля кажется привлекательной.
До недавнего времени единственным способом управления снами была практика так называемых "осознанных сновидений", но она требовала длительного обучения.
Однако, исследователи из США не стоят на месте и разработали метод программирования снов. По сообщениям из Массачусетского технологического института, была создана технология управления снами.
Этот протокол, названный "прицельной инкубацией снов", позволяет контролировать процесс и содержание снов.
Учёные утверждают, что их разработка позволяет не только управлять содержанием снов, но также записывать их и изменять продолжительность различных фаз сна.
В ходе исследования было выявлено ещё одно полезное свойство этой методики: правильно настроенные сны способны стимулировать творческие способности человека.
Действительно, сны могут стать источником вдохновения для художников и писателей, в зависимости от их области творчества.
Когда содержание сна запоминается, образы могут поразить воображение, а само происходящее во сне иногда бывает интереснее, чем многие кинофильмы и книги.
Некоторые известные творческие личности использовали свои сны в качестве источника вдохновения. Например, Сальвадор Дали пытался запечатлеть образы, возникающие в момент засыпания, на холсте.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.