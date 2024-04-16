Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Грымов признался, что обучал стриптизу ради заработка
Пять страховщиков подали в суд из-за "неправильной" рекламы автоюристов в Кирове
Подбор купальника, соответствующего индивидуальному типу фигуры
Такер Карлсон создал свой Telegram-канал
Эксперты рассказали, почему кошка постоянно просит открыть дверь
Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию ближневосточного конфликта
Врачи показали чудеса медицины во Владимире
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено самовольно менять 12 деталей в машине
Эксперт Паракилас: ВС РФ могут взять Харьков за несколько месяцев
Ваш сон, ваши правила: как технология "прицельной инкубации снов" помогает осуществить ваши фантазии

Создано приложение для программирования сновидений

1:32
Наука

Все мы время от времени задумываемся о том, как было бы здорово видеть во сне определённый сюжет. Эти предпочтения субъективны и зависят от личных предпочтений, но возможность такого контроля кажется привлекательной.

Создано приложение для программирования сновидений
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

До недавнего времени единственным способом управления снами была практика так называемых "осознанных сновидений", но она требовала длительного обучения.

Однако, исследователи из США не стоят на месте и разработали метод программирования снов. По сообщениям из Массачусетского технологического института, была создана технология управления снами.

Этот протокол, названный "прицельной инкубацией снов", позволяет контролировать процесс и содержание снов.

Учёные утверждают, что их разработка позволяет не только управлять содержанием снов, но также записывать их и изменять продолжительность различных фаз сна.

В ходе исследования было выявлено ещё одно полезное свойство этой методики: правильно настроенные сны способны стимулировать творческие способности человека.

Действительно, сны могут стать источником вдохновения для художников и писателей, в зависимости от их области творчества.

Когда содержание сна запоминается, образы могут поразить воображение, а само происходящее во сне иногда бывает интереснее, чем многие кинофильмы и книги.

Некоторые известные творческие личности использовали свои сны в качестве источника вдохновения. Например, Сальвадор Дали пытался запечатлеть образы, возникающие в момент засыпания, на холсте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Центр "ВОИН" начинает работу в 10 новых регионах
В мае в десятый раз состоится крупнейший в России Казанский марафон
Посадите на участке складчатую калину
Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", станет отцом в первый раз
Никита Кологривый рассказал, что его мать живет на Украине
Галина Котова: сезонная аллергия может отступить
Руководитель одного из девелоперов рассказал о всплеске спроса на недвижимость в АТР
Ливия стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти
Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи
Астрономы путем математического анализа пришли к выводу, что до нашей Вселенной существовало что-то еще
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников