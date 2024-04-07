Роковая дата: стало известно, почему многие люди не празднуют свое 40-летие

Названы причины, по которым часть людей избегает празднования 40-летия

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Традиция игнорировать 40-летие сопровождается различными мотивами и интерпретациями.

Фото: flickr.com by ritchielee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для многих людей, как мужчин, так и женщин, эта дата ассоциируется с негативными предзнаменованиями и числовыми предрассудками, такими как нумерологическое значение цифры "4" и его связь с плохой энергией. Отказ от празднования также может быть связан с физическими и эмоциональными изменениями, сопровождающими старение, такими как появление морщин и седины.

Некоторые отказываются от празднования 40-летия по религиозным убеждениям, в связи с тем, что число "40" имеет символическое значение в религиозных текстах, обозначая период полного изменения и завершения цикла. Однако, хотя сама Церковь не принимает такие предрассудки, многие люди все равно ссылаются на них как на причину.

Несмотря на это, некоторые предпочитают отметить этот день, используя различные стратегии, чтобы обойти предрассудки. Например, они могут сосредоточиться на удачных моментах предшествующих 39 лет, перенести праздник на другую дату или просто не упоминать возраст во время празднования.

В конечном итоге, решение о том, праздновать ли 40-летие, остается на усмотрение каждого индивида и может зависеть от их личных предпочтений и убеждений.