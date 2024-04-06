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Седые волосы могут быть у каждого: названы причины появления седины в раннем возрасте

Ученые назвали возможные причины появления седых волос в раннем возрасте

1:30
Наука

Меланин, естественное вещество, которое дает цвет коже и волосам, синтезируется в специализированных клетках кожи, называемых меланоцитами.

Ученые назвали возможные причины появления седых волос в раннем возрасте
Фото: Wikipedia by Philippe Alès is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Эти клетки имеют уникальную форму, напоминающую осьминога, и содержат аминокислоты, которые получаются из белков пищи. Под действием специальных ферментов аминокислоты превращаются в меланин, который затем перемещается вокруг клеток кожи через их "щупальца", обеспечивая ей натуральный оттенок.

Волосы, растущие из волосяных фолликулов, также содержат меланин, который передается из клеток фолликулов в структуру волоса. С возрастом синтез меланина в меланоцитах уменьшается, что приводит к уменьшению пигментации волос и кожи. Это объясняет появление седины у людей.

Помимо естественного старения, повреждения меланоцитов также могут способствовать появлению седины. Эти повреждения могут быть вызваны различными факторами, такими как свободные радикалы, болезни (например, малярия, тиф, грипп), гормональные нарушения, радиационное облучение или неправильное питание.

Некоторые люди начинают замечать первые седые волосы в раннем возрасте, в то время как у других проявление седины происходит позже.

Ученые пока не до конца понимают все механизмы появления седины. Однако известно, что правильное питание, включая достаточное потребление витамина В12, может способствовать восстановлению естественного цвета волос.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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